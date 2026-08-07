Снаряды летят мстить: найдены виновные в терактах ВСУ против РФ

4 августа в поселке Большой Исток Свердловской области прозвучал громкий взрыв. Спустя сутки стало известно, что целью стал автомобиль генерального директора компании «Уралдронзавод» Владимира Ткачука — человека, чьи FPV-дроны «Упырь» наводят ужас на противника в зоне СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии