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Аргументы и Факты

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Снаряды летят мстить: найдены виновные в терактах ВСУ против РФ

Снаряды летят мстить: найдены виновные в терактах ВСУ против РФ

4 августа в поселке Большой Исток Свердловской области прозвучал громкий взрыв. Спустя сутки стало известно, что целью стал автомобиль генерального директора компании «Уралдронзавод» Владимира Ткачука — человека, чьи FPV-дроны «Упырь» наводят ужас на противника в зоне СВО.

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