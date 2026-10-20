Russia could end the war on Ukraine on the first day, if not for the "stupid Russian general" who ordered thousands of tanks to turn off the highway onto agricultural land, US President Donald Trump said at a briefing on October 20.
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