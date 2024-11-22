Кардиолог назвала причины возникновения лунатизма у взрослых

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала, что лунатизм или известный также под названием сомнамбулизм, представляет собой состояние, при котором человек совершает сложные действия, находясь в состоянии сна.
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