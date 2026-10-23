SpaceX хочет получить доступ к 80 тысячам вышек сотовой связи в СШААгентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что SpaceX Илона Маска рассчитывает получить доступ как минимум к 80 тысячам сотовых вышек на территории США и уже ведёт переговоры с крупными участниками рынка, готовясь в перспективе претендовать на статус четвёртого общенационального мобильного оператора страны .