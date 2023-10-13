Василий Небензя: Ближний Восток стоит на пороге беспрецедентной гуманитарной катастрофы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в пятницу, 13 октября, на брифинге по итогам закрытого заседания Совета Безопасности, созванного по теме обострения палестино-израильского конфликт, заявил, что регион стоит на пороге и беспрецедентной гуманитарной катастрофы, – сообщают СМИ.