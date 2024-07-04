Свалка в центре города: очередные горы мусора замечены во Владивостоке

Владивостокцы не в первый раз жалуются на мусорную проблему. Однако если раньше горы отходов встречались чаще всего в жилых дворах и на пустырях пригорода, то в последние пару месяцев можно увидеть «свалку» почти в центре города.
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