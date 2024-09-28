Петербургские полицейские пресекли организованную наркоторговлю

Ликвидирован интернет-магазин, задержаны его организатор и два сообщника Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в ходе оперативных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков главка совместно с сотрудниками полиции Василеостровского района ликвидирован интернет-магазин по продаже на территории района запрещенных сильнодействующих веществ.