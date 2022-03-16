У Кузнецова 2 передачи в игре с «Айлендерс». Он набрал очки (4+5) в 6 матчах подряд

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал два голевых паса в матче чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:3 Б).

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