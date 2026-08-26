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Росимущество планирует перечислить в федеральный бюджет РФ около 600 млрд рублей по итогам 2026 года

Росимущество планирует перечислить в федеральный бюджет РФ около 600 млрд рублей по итогам 2026 года

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадим Яковенко в ходе встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным заявил, что суммарные поступления в федеральный бюджет от управления и продажи государственного имущества по итогам 2026 года ожидаются на уровне 600 миллиардов рублей.

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