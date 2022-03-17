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"Не знаю как жить теперь": женщина зашла в известный магазин и просто обомлела

"Не знаю как жить теперь": женщина зашла в известный магазин и просто обомлела

Жительница Артема зашла в известный магазин канцтоваров и просто обомлела от происходящего. В Telegram — канале newsartema (12+) она рассказала, что ее удивили цены на обычную ксероксную бумагу формата А4.

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