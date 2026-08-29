Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах

В Тюлячах состоялся праздник «Фестиваль труда и доблести». В мероприятии приняли участие глава района Айрат Фатхуллин, депутаты Государственной Думы VIII созыва Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон, депутат Государственного Совета Татарстана Назип Хазипов, главный советник Управления по работе с территориями Раиса Татарстана, куратор района Лидия Сунгатуллина, а также другие руководители.