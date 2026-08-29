НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах

Памп-трек, награды и песни «Айфары»: фестиваль труда и доблести прошел в Тюлячах

В Тюлячах состоялся праздник «Фестиваль труда и доблести». В мероприятии приняли участие глава района Айрат Фатхуллин, депутаты Государственной Думы VIII созыва Рустам Калимуллин и Илья Вольфсон, депутат Государственного Совета Татарстана Назип Хазипов, главный советник Управления по работе с территориями Раиса Татарстана, куратор района Лидия Сунгатуллина, а также другие руководители.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым