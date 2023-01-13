Мадуро заявил о возможности создания блока союзников Латинской Америки, Китая и России

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Национальной ассамблее (парламенте) предложил создать в Латиноамериканском регионе политического блока союзников России и Китая, – сообщает в пятницу, 13 января, издание «Антагониста».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в Национальной ассамблее (парламенте) предложил создать в Латиноамериканском регионе политического блока союзников России и Китая, – сообщает в пятницу, 13 января, издание «Антагониста».
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