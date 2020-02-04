ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели» 4.02.2024

Главные темы выпуска: - Угрозы, обстрелы гуманитарных колонн и уголовные дела – почему украинские нацисты преследуют российских волонтёров? А на какие ухищрения идут мошенники, прикрываясь волонтёрской деятельностью ради собственной наживы? Что значит быть военным волонтёром и с чем гуманитарные добровольцы сталкиваются на передовой – удивительные истории и люди – в большом интервью с руководителем крымского исполкома общероссийского народного фронта Аллой Вертинской.