В Липецке 3 сентября отключат электричество на 23 улицах

Отключение электроэнергии затронет более 60 адресов в Липецке с 3 сентября, работы продлятся от 8:00 до 17:00 в разных районах города.
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