Кто оплатит фашизацию Европы?

Главный козырь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которым она хотела «побить» своих конкурентов на выборах 18 июля, – её обещание превратить бывший экономический союз европейских государств в союз оборонный, которым командовать будет она.
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