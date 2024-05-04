🐦 В Сочи становятся местным как только приручают чайку Во-первых — это милота. Во-вторых — меньше органических отходов, чайка всё съест.
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🐦 В Сочи становятся местным как только приручают чайку Во-первых — это милота. Во-вторых — меньше органических отходов, чайка всё съест.