Путин отметил пользу контактов с Уиткоффом и Кушнером в контексте украинского урегулирования

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о пользе таких контактов для продвижения урегулирования конфликта на Украине.
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