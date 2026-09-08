Автопутешествие с палаткой: личный опыт подготовки и сборов

Когда речь заходит об отпуске, который не ударит по бюджету, но подарит максимум впечатлений, я всё чаще выбираю формат автомобильного кемпинга.
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