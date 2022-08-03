Родственник Пугачевой случайно намекнул на возвращение певицы на Родину

Племянник Примадонны Владислав считает, что в скором времени его звёздная тетя вернётся в Россию. Племянник артистки раскрыл ее планы по возвращению в страну В ходе беседы с представителями СМИ племянник Аллы Пугачевой Владислав сообщил, что его 2-летняя дочь, которую назвали в честь именитой родственницы, в сентябре пойдёт в детский сад, находящийся недалеко от их дома.