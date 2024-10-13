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Бывший физио Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло. Сейчас кажется, что виноват только я, но это не так»

Бывший физио Синнера: «Надеюсь, рано или поздно я смогу рассказать, что произошло. Сейчас кажется, что виноват только я, но это не так»

По официальной версии клостебол, обнаруженный в допинг-пробе первой ракетки мира, попал в его организм через мазь на руке физиотерапевта.

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