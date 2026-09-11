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Царьград

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Армия России приступила к уничтожению АЗС в Киеве – появились видео последствий

Армия России приступила к уничтожению АЗС в Киеве – появились видео последствий

В Сети уже распространяются кадры, снятые очевидцами: на видео запечатлены выгоревшие комплексы автозаправочных станций Киева, над которыми поднимаются столбы дыма.

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