Менеджер ММА: отказ Аспинэлла открыл Волкову путь к титулу UFC

Менеджер бойцов Виталий Тарасов назвал логичным решение Тома Аспинэлла отказаться от пояса UFC, что увеличивает шансы россиянина Александра Волкова на титульный бой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Рубио заявил о на...
- Вячеслав Володин ...
- Вдова Кашпировско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым