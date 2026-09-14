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Царьград

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Менеджер ММА: отказ Аспинэлла открыл Волкову путь к титулу UFC

Менеджер ММА: отказ Аспинэлла открыл Волкову путь к титулу UFC

Менеджер бойцов Виталий Тарасов назвал логичным решение Тома Аспинэлла отказаться от пояса UFC, что увеличивает шансы россиянина Александра Волкова на титульный бой.

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