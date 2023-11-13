Госдума предложила Минцифры запустить Брикснет. Это единый интернет со странами БРИКС+

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился к главе Минцифры с просьбой создать единое киберпространство со странами БРИКС+Как сообщает РИА Новости, Гусев отметил, что раз у России есть дружественные страны, то с ними нужно сделать «общий интернет» — например, на базе БРИКС.