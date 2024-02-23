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ЕС опубликовал новый список попавших под санкции россиян

ЕС опубликовал новый список попавших под санкции россиян

Евросоюз (ЕС) опубликовал новый список россиян, попавших под санкции. Так, персональные санкции были введены в отношении председателя парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жоги, губернаторов нескольких российских регионов, заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко и других.

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