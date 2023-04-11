«Зенит» может подписать Тюкавина и Пиняева в случае ухода легионеров

Руководство «Зенита» изучает вариант с подписанием ряда молодых звездных российских футболистов. Руководство «Зенита» изучает возможность подписания нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщает источник.
Руководство «Зенита» изучает вариант с подписанием ряда молодых звездных российских футболистов. Руководство «Зенита» изучает возможность подписания нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева и форварда «Динамо» Константина Тюкавина, сообщает источник.
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