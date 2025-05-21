За полтора часа — 15 нарушений: в Иркутске проверили водителя автобуса №56

В Иркутске в ходе скрытой проверки автобуса №56 выявлено 15 грубых нарушений ПДД. Водитель 11 раз нарушил правила маневрирования, высаживал пассажиров вне остановок, не уступил дорогу пешеходу на переходе и проехал на красный свет.