Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия может помочь в строительстве метро в Ереване, — Пашинян

Россия может помочь в строительстве метро в Ереване, — Пашинян

Россия может быть лучшим партнером для Армении в строительстве новой станции метро в Ереване, заявил премьер страны Никол Пашинян.

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