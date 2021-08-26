Адрес для героя: Елена Папанова

– Вы часто рассказывали, что свои детские годы провели не с мамой и папой, а с дедушкой и бабушкой. И жили вы на Саввинской набережной, правильно?– Да, в Москве это самое моё любимое место, потому что здесь прошло моё детство с рождения и до 15 лет.