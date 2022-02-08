Сотрудники транспортной полиции Крыма привлекли к административной ответственности жительницу Новокузнецка за курение на борту воздушного судна

Сотрудники транспортной полиции Крыма привлекли к административной ответственности жительницу Новокузнецка за курение на борту воздушного судна

К сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь находящимся на маршруте патрулирования поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна сообщением Новосибирск – Симферополь, требуется наряд полиции.

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