Сотрудники транспортной полиции Крыма привлекли к административной ответственности жительницу Новокузнецка за курение на борту воздушного судна

К сотрудникам линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь находящимся на маршруте патрулирования поступило сообщение от представителя службы авиационной безопасности о том, что к борту воздушного судна сообщением Новосибирск – Симферополь, требуется наряд полиции.