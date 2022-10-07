Жена Оззи Осборна потребовала от Black Lives Matter вернуть 900 тысяч долларов

«Мы дали 900 тысяч долларов Black Lives Matter.».Шэрон Осборн хочет вернуть свои деньги. Жена рок-легенды и бывшая соведущая телешоу «The Talk» согласилась с недавним выступлением Канье Уэста о том, что Black Lives Matter является «мошенничеством».