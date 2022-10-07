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Жена Оззи Осборна потребовала от Black Lives Matter вернуть 900 тысяч долларов

Жена Оззи Осборна потребовала от Black Lives Matter вернуть 900 тысяч долларов

«Мы дали 900 тысяч долларов Black Lives Matter.».Шэрон Осборн хочет вернуть свои деньги. Жена рок-легенды и бывшая соведущая телешоу «The Talk» согласилась с недавним выступлением Канье Уэста о том, что Black Lives Matter является «мошенничеством».

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