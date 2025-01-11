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Русские войска в 5 км от границы ДНР и Днепропетровской области

Русские войска в 5 км от границы ДНР и Днепропетровской области

Русские войска значительно продвинулись к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью, находясь на расстоянии около пяти километров.

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