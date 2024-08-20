Председатель ВК НПКСК провел встречу с лидером Вьетнама

Пекин, 19 августа /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин в понедельник в Пекине провел встречу с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама /КПВ/, президентом Вьетнама То Ламом.
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