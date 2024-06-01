Добрый Мир
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Добрый Мир

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Двуличие Востока: бывшие союзники готовы ударить Россию в спину?

Двуличие Востока: бывшие союзники готовы ударить Россию в спину?

Вчера 73K прочитали Как же прав был красноармеец Сухов: «Восток - дело тонкое». Сегодня лидеры восточных государств за руку здороваются, улыбаются, а уже завтра готовы развернуться к тебе спиной.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Да-а. У местных-то иммунитет. А америкосы цепанули чего-то  ослов с верблюдами.
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14 час.
Eduard
А руку не сломают? Украина много больше вооружоннее и мыихлупим.Причем лупим даже не всё примееяем оружие!
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Это не союзники это пидорасы. У России нет союзников и друзей есть ариия флот и вкс.
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3 час.

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