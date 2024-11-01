Сладость без калорий: чем заменить обычный сахар в рационе

В каких случаях необходимо отказаться от сахара и какие заменители в этом помогут, рассказывают ученые Пермского Политеха Злоупотребление сладким грозит лишним весом, диабетом, проблемами с печенью и сердечно-сосудистой системой, ухудшением общего самочувствия.
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