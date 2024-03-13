На территории Рязанского НПЗ упали три беспилотника

Местные жители сообщали, что взрывы со стороны завода прозвучали в 6:48.<strong>На территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода упали три беспилотных летательных аппарата, сообщил источник RTVI на предприятии.
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