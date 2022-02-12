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Представителей крупной нефтебазы в Самаре задержали за взятку в 18 млн руб

Сотрудники Самарского УФСБ арестовали троих подозреваемых из МО «ТНП» в ходе спецоперации. Они пытались передать 18 миллионов рублей силовику, который сыграл роль «оборотня», - пишет у себя в telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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