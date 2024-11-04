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Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Санду заявила о своей победе на выборах президента Молдавии

Действующая глава Молдавии Майя Санду заявила о своей победе на выборах президента страны. Об этом информирует ТАСС.

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Комментарии
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ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Через пару лет, руки этой румынской цыганки будут по локоть в крови. Это - зеленский в юбке. Молдаванам и не сочувствую. Сами себе это ярмо на шею повесили, сами пусть и носят.
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6 час.
Валерий Василенко
Просто все молдоване свалят в Россию . 500 т.уже в Москве, а сколько в других городах?
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4 час.

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