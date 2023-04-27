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Зеленский во время встречи с советником Сунака Барроу призвал Британию стать лидером в создании воздушной коалиции для Украины

Зеленский во время встречи с советником Сунака Барроу призвал Британию стать лидером в создании воздушной коалиции для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с Тиммоти Барроу, советником руководителя правительства Соединенного Королевства Риши Сунаком, призвал Лондон стать лидером в формировании воздушной коалиции для киевской стороны.

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