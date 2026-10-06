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Израиль усиливает защиту выборов: встреча президента, ЦИК и IT-гигантов

Израиль усиливает защиту выборов: встреча президента, ЦИК и IT-гигантов

В преддверии выборов в Кнессет 26-го созыва, которые назначены на 27 октября 2026 года, в резиденции президента Израиля состоялась встреча, объединившая президента Ицхака Герцога, председателя … .

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