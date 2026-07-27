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Несекретные материалы

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«Мы это выясним»: Трамп собрался спросить Путина за спутниковые снимки для Ирана

«Мы это выясним»: Трамп собрался спросить Путина за спутниковые снимки для Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает достоверными сообщения о возможной передаче Россией спутниковых снимков Ирану, однако намерен лично обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

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