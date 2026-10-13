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Тульские новости

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Надежда Школкина стала зампредом комитета Госдумы по экономике

Надежда Школкина стала зампредом комитета Госдумы по экономике

Всего первыми заместителями председателей комитетов нижней палаты парламента стали 57 депутатов «Единой России».

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