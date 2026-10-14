Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В столице Татарстана в рамках инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет! Казань» состоялась пленарная сессия «Новый цикл – новые возможности: как меняется инвестиционный рынок».
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