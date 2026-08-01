Вскрытие могилы Павла I: что ужаснуло советских учёных

В исторической памяти 1921 год — год страшного голода, охватившего Поволжье. Тогда большевики, искавшие любые средства для спасения умирающих, обратили свои взоры на Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии