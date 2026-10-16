Тимати и его девушка Валентина Иванова встретились на одном мероприятии с его бывшей девушкой Анастасией Решетовой, которая сейчас ждёт ребенка, предположительно, от бизнесмена Валерия Цвека.
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