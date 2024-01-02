Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в Брисбене

Россиянин Аслан Карацев не смог выйти во второй круг теннисного турнира в австралийском Брисбене. Россиянин отказался от продолжения борьбы при счёте 6:4, 6:7 (4:7) в матче с австралийцем Джейсоном Кублером.
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