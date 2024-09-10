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Культуромания

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Редкие издания из собрания коллекционера Альберто Сандретти выставят на торги

Редкие издания из собрания коллекционера Альберто Сандретти выставят на торги

12 сентября Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, в ходе первой сессии которых будут представлены редкие книги и журналы по искусству XX века из собрания знаменитого итальянского коллекционера русского искусства, Почетного консула РФ в Венеции Альберто Сандретти.

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