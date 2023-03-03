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Генерал ФСБ Михайлов: Россия должна быть в состоянии готовности нанести превентивный удар по США

Генерал ФСБ Михайлов: Россия должна быть в состоянии готовности нанести превентивный удар по США

Российские силы стратегического сдерживания и атомные лодки должны находиться в состоянии готовности нанести превентивный удар по Соединенным Штатам Америки.

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