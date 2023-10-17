Даже спустя всего десять дней после начала новой эскалации палестино-израильского конфликта уже можно говорить о тех уроках, которые Россия извлекла из нее для себя.
Израильские уроки для России
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Евреи возомнили себя "богоизбранным" народом. Их конституция Тора, а там много чего об из избранности. Евреи много бед натворили в мире и за это должны понести ответ
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18 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Лучше без суда и следствия за это они и любят так горяче запад.
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15 час.
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