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Вышедшая под залог учительница получила 30 лет тюрьмы за повторный секс с учеником в США

Вышедшая под залог учительница получила 30 лет тюрьмы за повторный секс с учеником в США

Учительница одной из американских школ Лесли Такер Террелл вышла из-под ареста за совращение несовершеннолетнего и снова вступила в интимную связь с тем же подростком.

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