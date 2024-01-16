Что опять происходит? За неделю от коронавируса на Кубани умерли пять человек и 756 заболевших

Всего ковид подтвержден в 756 случаях. За прошедшую неделю заболели 447 женщин и 277 мужчин, в том числе 143 ребенка.
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